مديرية أمن طرابلس.. جهود مكثفة تسفر عن ضبط 180 متهمًا ومئات المركبات

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وفرض النظام، أعلنت مديرية أمن طرابلس عن نتائج الضبطيات التي نفذتها مختلف مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مكاتب البحث الجنائي وقسم شرطة النجدة، خلال الفترة من 12 إلى 19 يونيو 2025.

🔹 ضبطيات مراكز الشرطة

شهدت مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس نشاطًا أمنيًا مكثفًا، حيث تم القبض على 180 متهمًا في قضايا جنائية مختلفة، موزعين على عدة مراكز، أبرزها:

مركز شرطة باب بن غشير: 48 متهمًا

48 متهمًا مركز شرطة أبوسليم: 53 متهمًا

53 متهمًا مركز شرطة عين زارة: 47 متهمًا

47 متهمًا مركز شرطة الهضبة: 31 متهمًا

31 متهمًا مركز شرطة سوق الجمعة: 36 متهمًا

🔹 ضبطيات مكتب البحث الجنائي

خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2025، تم القبض على 115 متهمًا من قبل مكتب البحث الجنائي، بالتعاون مع النيابات المختصة، حيث توزعت القضايا بين:

قضايا فساد مالي وإداري

قضايا سرقة

حيازة مواد مخدرة

تزوير وثائق ولوحات مركبات

أبرز مراكز الضبط:

مركز شرطة طريق المطار: 38 متهمًا

38 متهمًا مركز شرطة وادي الربيع: 30 متهمًا

30 متهمًا مركز شرطة المدينة: 6 متهمين

6 متهمين جهاز مكافحة المخدرات: 13 متهمًا

13 متهمًا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: 11 متهمًا

🔹 قسم شرطة النجدة

نفذ قسم شرطة النجدة سلسلة من الحملات الأمنية أسفرت عن:

ضبط 635 مخالفة مرورية ومركبات محجوزة

استرجاع 3 مركبات مسروقة

ضبط 4 مركبات بلوحات مزورة

القبض على 1 مطلوب جنائيًا و1 مشتبه به

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر مكتب العلاقات العامة استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.