مديرية أمن غريان تباشر في تأمين شاحنات نقل صهاريج الوقود من وإلى المدينة

باشرت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن غريان في عملية تأمين شاحنات نقل صهاريج الوقود من وإلى مدينة غريان.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه سيتم حماية وتأمين خط السير للقافلة صهاريج نقل الوقود إلى حين وصولها لمدينة طرابلس وكذلك عند رجوعها إلى مدينة غريان لضمان عدم تعرضهم إلى أي طارئ يعيق وصولهم.

وطمأنت المديرية كافة المواطنين بالمدينة بأن الوقود سيتوفر وأن المديرية ستقوم بتأمين الصهاريج حتى وصولهم لمحطات توزيع الوقود بالمدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، أمس الجمعة، اعتصام سائقيها بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود.

وناشدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجهات الأمنية بتحمل مسئولياتها و توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته والتابعين لشركات التوزيع.

وأخلت شركة البريقة مسؤوليتها من أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث أمام محطات الوقود بسبب الاعتداءات والاعتصامات.

وطمأنت الشركة المواطنين بتوفر الوقود بكافة مستودعاتها، مشيرة إلى أن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها أمام المواطنين، اليوم، هو ما حدث من عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار في طرابلس.