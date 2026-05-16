مدير أمن طرابلس: متابعة مباشرة لتأمين العملية الانتخابية

أجرى مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ظهر اليوم، جولات ميدانية شملت المركز الانتخابي في حي الأندلس، إضافة إلى المركز الانتخابي في طرابلس المركز، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية للشباب، والاطلاع على تنفيذ الخطط والتدابير الأمنية الموضوعة لتأمين هذا الاستحقاق.

وخلال زيارته إلى مركز حي الأندلس، رافق مدير أمن طرابلس معالي وزير الشباب المهندس هيثم الزحاف، ومدير إدارة العمليات الأمنية اللواء علي النويصري، إلى جانب عدد من رؤساء المكونات الأمنية بمديرية أمن طرابلس.

وتم خلال الجولة الوقوف على مستوى انتشار الدوريات الأمنية المكلفة بالتأمين، ومدى جاهزيتها لضمان محيط آمن للمركز الانتخابي، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

كما شملت جولة ثانية لمدير الأمن زيارة المركز الانتخابي في طرابلس المركز، حيث تابع تنفيذ الخطة الأمنية المكلفة بها مكونات مديرية أمن طرابلس، واطلع على جاهزية العناصر الأمنية وانتشارها في محيط المركز.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العملية الانتخابية، وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني وتوفير بيئة آمنة للناخبين والمشرفين.

وتواصل الأجهزة الأمنية في طرابلس تنفيذ خططها التنظيمية والأمنية بالتوازي مع استمرار العملية الانتخابية للمجالس المحلية للشباب، وسط متابعة ميدانية مستمرة من القيادات الأمنية.