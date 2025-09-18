«أمن طرابلس» يتابع سير العمل بمكتب المرور ويشدد على الانضباط

أجرى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، صباح اليوم، جولة تفقدية شملت مكتب شؤون المرور التابع للمديرية، اطلع خلالها على سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وآليات تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة، شدّد اللواء وهيبة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وضمان الانضباط في أداء المهام، مشيراً إلى أن هذه الزيارات – سواء المجدولة أو المفاجئة – تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى درجات الالتزام الوظيفي.

وأثنى مدير الأمن على الجهود التي يبذلها رجال المرور المنتشرون في الطرق العامة، مؤكداً أن حضورهم الدائم يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة السير وخدمة المواطنين، ويعكس صورة إيجابية عن أداء الأجهزة المرورية في المدينة.