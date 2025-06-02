مدير أمن طرابلس يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً استعداداً لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى

ترأس اللواء خليل وهيبة، مدير أمن طرابلس، مساء اليوم، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر المديرية، وذلك في إطار الاستعدادات الأمنية والخدمية لتأمين العاصمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشارك في الاجتماع كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب العلاقات العامة، إلى جانب مندوبي عدد من الجهات الأمنية والخدمية، شملت: جهاز الإصحاح البيئي، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز الإسعاف والطوارئ، جهاز الحرس البلدي، شركة الخدمات العامة، هيئة الأوقاف طرابلس، كلية الطب البيطري، إضافة إلى المندوبين الأمنيين عن بلديات طرابلس الكبرى.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة العمل الأمنية والخدمية داخل العاصمة، مع التركيز على تأمين الأسواق، الساحات العامة، المساجد، والمسالخ، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأكد مدير الأمن خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الجهات لضمان تقديم خدمات أمنية وإنسانية عالية المستوى، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المدينة وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها مديرية أمن طرابلس، تأكيداً على التزامها الدائم بحفظ النظام العام وضمان أجواء آمنة خلال المناسبات الدينية والوطنية.