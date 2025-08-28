مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً تنسيقياً استعداداً لموسم الأمطار

عقد اللواء خليل وهيبة، مدير أمن طرابلس، ظهر اليوم اجتماعاً تنسيقياً هاماً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها المديرية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة وما قد ينجم عنها من فيضانات وسيول نتيجة التغيرات المناخية.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مكتب المناوبة والتنسيق بالمديرية، ورئيس لجنة الطوارئ والأزمة اللواء منصور الفيتوري، ورئيس مكتب العلاقات العامة العميد موسى غنية، إلى جانب ممثلين عن هيئة السلامة الوطنية، إدارة أمن السواحل، جهاز دعم الطب والطوارئ، شركة الخدمات العامة، وشركة المياه والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير لجنة الأزمة المتعلقة بأوضاع الأودية العابرة للعاصمة طرابلس، والتي أظهرت مؤشرات مقلقة تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول عملية لمنع وقوع أضرار.

كما ناقش الحضور آليات تجهيز المعدات والفرق المختصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتحديد النقاط الساخنة أو “النقاط السوداء” التي سجلت فيها إشكاليات متكررة خلال المواسم السابقة.

وأكد اللواء وهيبة أن نتائج الاجتماع ستتحول إلى برنامج عمل ميداني شامل، يهدف إلى تعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لبلاغات ونداءات المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية.