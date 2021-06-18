مدير العمليات الأمنية يقوم بجولة ميدانية في العجيلات

قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، أمس الخميس، بجولة ميدانية في مدينة العجيلات، رافقه خلالها مدير أمن الزاوية عميد علي اللافى، ومدير أمن صرمان عميد عبدالله العارف، وذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن.

وعُقِد اجتماع أمني موسع بمقر مديرية أمن العجيلات، حضره مساعدي مدير الأمن للشئون العامة والأمنية ورؤساء المراكز والضباط بالمديرية، نوقش خلاله الوضع الأمني بالمدينة وضرورة تفعيل مراكز ونقاط الشرطة بالمنطقة.

وعقب الاجتماع قام مدير الإدارة بجولة ميدانية داخل المدينة، واجتمع بعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد المكلفين بالعمل من خارج المنطقة، وطالبهم مدير الإدارة بضرورة العمل وفقاً للقانون واحترام الحريات واتخاذ كافة الإجراءات السريعة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.