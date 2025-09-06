مراقبة خدمات «الإسعاف والرعاية الصحية» في مصراتة

نفذت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جولة تفقدية مفاجئة في ساعات متأخرة من الليل على مركز مصراتة الطبي ومجمع العيادات بمصراتة، برفقة لجنة التفتيش التابعة للوزارة. جاءت الجولة لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تم الاطلاع على جاهزية الأقسام الحيوية ومستوى التزام الكوادر الطبية والفنية بتقديم الخدمات على مدار الساعة، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة في جميع الأوقات.

هذا وتسعى وزارة الصحة في حكومات الوحدة الوطنية إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين عبر المرافق الصحية المختلفة، من خلال جولات تفقدية دورية ومتابعة شاملة لأداء المستشفيات والمراكز الصحية.

وتركز هذه الجولات على تقييم جاهزية الأقسام الحيوية، والتزام الكوادر الطبية والفنية بتقديم الرعاية على مدار الساعة، وضمان قدرة المرافق على التعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة لضمان رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.