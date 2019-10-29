مراقب تعليم مصراتة يُطالب بالاعتذار للمعلمين الذي شملهم قرار إيقاف المرتبات بالخطأ

طالب مراقب تعليم بلدية مصراتة أ. إسماعيل الهادي اعبيد، بشطب عدد 9842 من المذكورين في قائمة الموقوفين بموجب قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق رقم (1127) لسنة 2019 بشأن إيقاف مرتبات عاملين تجاوز عددهم 152 ألف وتسعمائة موظف يتقاضون معاشاتهم من الوزارة.

وفي خطابه إلى مدير إدارة الاحتياط العام ورئيس اللجنة المركزية المُشكلة بموجب قرار وزير التعليم رقم 1127 لسنة 2019، أشار اعبيد إلى أن العاملين بمراقبة تعليم مصراتة الذين شملهم قرار الإيقاف والبالغ عددهم 9482 تبين أنهم تم تسكينهم جيمعًا بالملاك الوظيفي بمراقبة تعليم بلدية مصراتة عن العام 2018-2019 وتم إحالتهم للاعتماد من قِبل الوزارة.

كما طالب مراقب تعليم بلدية مصراتة في خطابه التدقيق والتريث مستقبلاً قبل إصدار أي إجراء مماثل، مطالبا أيضًا بالاعتذار اللائق للمعلمين الذين شملهم القرار بالخطأ.

يُشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق اعتذرت في بيان لها، إلى العاملين الذين وردت أسماؤهم في القرار وهم ما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ، وقالت إن ما ورد من أسماء في القرار مبني على بيانات من إدارات مراقبة التعليم، ولفتت إلى فتح باب التظلمات لجميع الموقوفين.