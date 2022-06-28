مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.. «السني» عن الأزمة الليبية يتحدّث

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إنّ الأزمة السياسية في ليبيا مرتبطة بصراعات دول إقليمية ودولية.

السني وأمام مجلس الأمن ذكر «نسجل تحفظنا واعتراضنا على آلية اختيار المبعوث الأممي ونطالب الأمين العام بمشاورة ليبيا بخصوص المرشحين قبل مناقشة ملفاتهم في مجلس الأمن».

وطالب السني مجلس الأمن الدولي بدعم رؤية المجلس الرئاسي بخصوص المصالحة الوطنية ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوجستيا وفنيا وتقنيا.

وأعرب السني في أمله من رئيسي مجلسي النواب والدولة التوافق في جنيف على جميع النقاط الخلافية والوصول إلى حل ليبي خالص وبقيادة وملكية ليبية حقيقية.

وأشار مندوب ليبيا في مجلس الأمن أنّه لايزال الوضع السياسي في ليبيا متأزما وزيادة أزمة الكهرباء زادت من غضب الليبيين من جميع المسؤولين.