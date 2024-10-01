مرض قاتل ينتشر في دولة إفريقية

بعد أيام فقط من إعلان “رواندا”، تفشي فيروس “ماربورغ” شديد العدوى الشبيه بـ”الإيبولا- الحمى النزفية القاتلة”، أعلنت السلطات في البلاد وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، “إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها”.

ونصحت الوزارة، السكان “بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض”، مشيرة إلى أنه “تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، وتم وضع عدد منهم قيد العزل”.

يذكر أنه ومثل “الإيبولا”، ينشأ فيروس “ماربورغ” وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة، ويتوفى ما يصل إلى 88 بالمائة من المصابين به”.

وكانت رواندا، وهي دولة وسط أفريقيا، أعلنت تفشي المرض الجمعة، وبعدها بيوم واحد اعلنت عن أول ست وفيات.