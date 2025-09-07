مرض يثير القلق في أمريكا.. أكثر من 300 ألف مصاب والأطباء يحذرون

أفادت تقارير صحية أمريكية بأن مرض شاغاس، الذي ينقله طفيلي تُسببه حشرة الترياتومين المعروفة باسم “حشرة التقبيل”، يشهد انتشاراً متزايداً في الولايات المتحدة، حيث تم رصد وجود الحشرة في 32 ولاية، وفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتتميز حشرة الترياتومين بتفضيل لدغ الوجه، وتنقل الطفيلي المعروف بـ”المقوسة الكروزية” عبر فضلاتها القريبة من مكان اللدغة، والتي عند خدش الجلد تصل إلى مجرى الدم، وتظهر الأعراض المبكرة للمرض على شكل حمى، تعب شديد، آلام في الجسم، صداع، فقدان الشهية، مع تورم مميز في الجفن. أما في الحالات المتقدمة، فقد يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة تشمل تضخم القلب، المريء، القولون، وربما قصور عضلة القلب.

وتشير تقديرات جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) إلى أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة مصابون بالمرض دون علمهم، بينهم حوالي 45 ألفاً في مقاطعة لوس أنجلوس وحدها.

وأكدت الدكتورة جوديث كورير، رئيسة قسم الأمراض المعدية في UCLA Health، أن “الغالبية العظمى من المصابين لا يدركون إصابتهم، وغالباً ما يُكتشف المرض بعد أن يصبح العلاج أقل فعالية”.

وسُجلت الإصابات البشرية في الولايات: أريزونا، تكساس، لويزيانا، ميسوري، ميسيسيبي، أركنساس، تينيسي، وكاليفورنيا، بينما لوحظت إصابات حيوانية في نيو مكسيكو، أوكلاهوما، وفلوريدا. وبالرغم من الانتشار، يظل الوعي بالمرض منخفضاً للغاية، إذ يعلم أقل من 2% من المصابين بحالتهم.

تدعو مراكز السيطرة على الأمراض إلى تصنيف مرض شاغاس كمرض “متوطن” في الولايات المتحدة، وتعزيز التوعية العامة، وتكثيف الفحوصات للكشف المبكر والحد من المخاطر الصحية المرتبطة به.