مركز الاتصال الحكومي يختتم دورة «أساسيات الصحافة»

اختتم مركز الاتصال الحكومي الدورة التدريبية بعنوان “أساسيات الصحافة”، والتي استمرت لعشرة أيام متواصلة، بمشاركة 16 متدربًا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في ليبيا. الدورة، التي امتدت لخمسين ساعة تدريبية، هدفت إلى تطوير وتأهيل الكفاءات الإعلامية الحكومية وتعزيز مهارات الصحافة المهنية للمشاركين.

قاد الدورة الخبير الإعلامي سمير جرناز، الذي قدّم سلسلة من التدريبات العملية المكثفة حول مختلف الفنون الصحفية، بدءًا من صياغة الأخبار وصولًا إلى إعداد التحقيقات الصحفية. وقد شمل التدريب تطبيقات عملية مكنت المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية للعمل الصحفي المحترف.

المؤسسات المشاركة:

شارك في الدورة ممثلون من عدة وزارات وهيئات حكومية، ومنها:

وزارة التربية والتعليم – ليبيا، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وزارة الداخلية – ليبيا، وزارة الخارجية والتعاون الدولي – ليبيا، وزارة الدفاع الليبية، وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، وزارة المواصلات، وزارة الصحة الليبية، بلدية الزاوية المركز، ديوان المحاسبة الليبي، إدارة الإعلام الخارجي، صندوق دعم الإعلاميين، الخطوط الجوية الليبية

التعاون والشراكة:

تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع INMAR Consulting، التي أسهمت في توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، مما أتاح للمتدربين الاستفادة القصوى من الدورة.

الهدف الأساسي:

تسعى الدورة إلى تعزيز فعالية الإعلام الحكومي، حيث يعتبر الإعلام الفعّال أحد المحركات الرئيسية للمؤسسات الحكومية الناجحة.

مركز الاتصال الحكومي، في إطار دوره الحيوي في تطوير الإعلام الحكومي، يؤكد التزامه المستمر بتأهيل الكفاءات الإعلامية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإعلامية الحديثة.