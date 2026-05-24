مركز البحوث الجنائية يوسع برامج «رقمنة العدالة» عبر تدريب أمني متخصص

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برامجه الداعمة لمشروع رقمنة العدالة، من خلال تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمقره حول إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها، استهدفت ستة عشر مشاركًا من منتسبي هيئة الشرطة ضمن نطاق مديرية أمن طرابلس، إضافة إلى عناصر من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتناولت الدورة التدريبية جملةً من المحاور المرتبطة بأنظمة التوثيق والأرشفة الورقية والإلكترونية، ومراحلها وأنواعها، إلى جانب التعريف بأنواع المستندات والوثائق والملفات، وآليات إعداد مخططات تصنيفها وطرق تنظيمها وترميزها.

كما شملت الدورة شرحًا لآليات إدراج البيانات المرتبطة بالوثائق بعد رقمنتها، بهدف فهرستها ماديًا ووصفيًا عبر كاشف إلكتروني يُنشئ روابط تسهّل الرجوع إلى المحفوظات والأرشيف، وتُظهر العلاقات بين الوثائق والملفات المختلفة داخل المنظومة الرقمية.

وأوضح المركز أن هذه الدورة تمثل النسخة الثانية ضمن سلسلة برامج تدريبية ينفذها في إطار خطة العام التدريبي 2025 – 2026، والتي تضمنت كذلك دورة متخصصة في مجال الإحصاء الجنائي، ضمن برنامج تنمية قدرات العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار دعم مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي أسسته هيئة النيابة العامة باعتباره المرحلة الأولى لرقمنة العدالة الجنائية في ليبيا، بما يضمن استدامة التنسيق بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز التكامل التشغيلي مع قواعد بيانات هيئة النيابة العامة.

وأشار المركز إلى أن البرامج التدريبية تستهدف رفع الكفاءة الرقمية للعاملين في مؤسسات العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتكامل مع قاعدة بيانات أعمال الاستدلال التابعة لهيئة الشرطة، التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس بحضور النائب العام يوم 31 ديسمبر 2025.

وفي سياق متصل، هدفت الدورة أيضًا إلى متابعة مخرجات الفعالية العلمية التي نظمها المركز يوم 12 يناير 2026، والتي أُعلن خلالها عن إنجاز التقرير البحثي الموسوم: “اتجاهات وآثار الاتجار والاستعمال غير المشروعين بالمخدرات في ليبيا وعبر شمال أفريقيا”، والذي استند إلى دراسات واقعية مبنية على بيانات متعددة المصادر وأدلة بحثية متخصصة.

وتندرج هذه التحركات ضمن جهود مؤسسات العدالة في ليبيا لتطوير البنية الرقمية وتحديث آليات العمل الميداني والإجرائي، بما يعزز سرعة الوصول إلى المعلومات ويدعم كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون.