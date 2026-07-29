مركز «تاجوراء للقلب» يكشف حجم خدماته خلال 6 أشهر

نشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إحصائيات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء خلال النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن قسم التوثيق والإحصاء بالمركز.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائيات ترصد حجم النشاط الطبي والخدمات الصحية التي قدمها المركز خلال الفترة الممتدة من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2026، ضمن جهوده المستمرة في تقديم خدمات علاج وجراحة القلب ومتابعة الحالات المرضية المختلفة.

ويأتي نشر هذه البيانات في إطار متابعة أداء المراكز الطبية التخصصية، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما يساعد في تقييم واقع الرعاية الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية.

وأكدت وزارة الصحة الليبية أهمية التقارير الإحصائية الصادرة عن المراكز الطبية المتخصصة، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم التخطيط الصحي، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

ويعد المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء من المرافق الطبية المتخصصة في ليبيا، حيث يقدم خدمات مرتبطة بتشخيص وعلاج أمراض القلب وإجراء العمليات الجراحية ومتابعة المرضى وفق الإمكانيات الطبية المتاحة.

هذا وتولي وزارة الصحة اهتمامًا بتطوير أداء المراكز الطبية التخصصية عبر متابعة المؤشرات والإحصائيات الطبية، بهدف تحسين توزيع الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى.

وتساعد البيانات الدورية الصادرة عن الأقسام المختصة في رسم خطط تطويرية للقطاع الصحي، وقياس مستوى الاستفادة من الإمكانيات الطبية والبشرية المتوفرة.

ويعد المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء من المرافق الصحية التخصصية التي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية في مجال أمراض القلب، ضمن منظومة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة الليبية.