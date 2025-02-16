«مركز رقابة الأغذية والأدوية» يضبط كميات كبيرة «مغشوشة» من دواء شهير لـ«التنحيف»!

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، عن ضبط شركة تنتحل اسم علامة تجارية عالمية خاصة “بالتخسيس والتنحيف” على منتجات مغشوشة، جرى الترويج لها عبر مواقع التواصل من قبل عدد من صانعات المحتوى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وقال المركز في بيان له: “منتج تخسيس Mounjaroex ، مانجارو، ومنتج عناية بالشعر Vita care، مغشوشة، ويتم تعبئتها محليا بخليط غير صحي، علاوة على تجاوزات قانونية بتزوير مستند رسمي عن رقابة الاغذية والادوية”.

وقال البيان: “في سابقة من نوعها تمكن مدير ومفتشوا الرقابة على الأغذية والادوية وحدة سوق الجمعة، برفقة لواء 444 ومكتب التحري بجهاز الردع صحبتهم الحرس البلدي، من ضبط شبكة غش تجاري كبيرة، تقوم بخلط منتج محلي بعيدا عن المواصفات الصحية المعتمدة ينتحل علامة تجارية عالمية “مانجارو خاص بالتخسيس وvita care خاص بالعناية للشعر، وتتم تعبئتهم في قنينات وعبوات وكرتونات فارغة موردة من تركيا، تحمل بيانات وعلامات تجارية مغشوشة على أساس أن منشأها “المملكة المتحدة واخرى من المانيا”.

وأضاف البيان: “مع تتبع هذه الشبكة تبين أنهم يقومون بتعبئة هذا المنتج المغشوش يدويا داخل هذه العبوات المجهزة، داخل مكتب شركتهم “الخيار الأفضل”، بمنطقة باب بن غشير، ومع مزيد من التتبع، تبين أن محتوى هذه العبوات مخزنة داخل مخزن بمنطقة طريق الشوك بمنطقة صلاح الدين في ظروف تخزينية سيئة موضوعة داخل قنينات لا تحمل أي بيانات توضيحية تدل على جودة المنتج أو منشاءه أو الغرض المصنوعة لأجله، وما هي إلا خليط مغشوش يضر بصحة مستهلكه”.

وتابع البيان: “إضافةً إلى هذا المنتج المغشوش، قامت الشركة بترويجه بشكل دعائي كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة عدد من صانعات المحتوى وإقامة حفلات ترويجية له بمدن أخرى لجعله ايقونة استهلاكية يزاداد عليها الطلب من قبل المستهلكين، وما هو إلا خليط مجهول المكونات ينتحل علامة تجارية عالمية يتم تعبئته بشكل يدوي على سطح طاولة لا تتعدى المتر في المتر، ويخزن خليطه في مخزن سئ المواصفات”.

وتابع البيان: “إن شركة “الخيار الأفضل”، قامت بتجاوزات أخرى حتى تسهل لنفسها ترويج منتجاتها “بالتحايل المستندي” وذلك بتزوير مستندات لمركز الرقابة “توقيع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية” بشكل واضح ومفضوح، وتم توقيف المسؤلين عن هذه الشركة المسماة “الخيار الأفضل للأدوية” ومصادرة كافة الكميات والعبوات وإقفال المخزن من قبل الجهات المختصة”.

شاهد ؛ منتج تخسيس " Mounjaroex “ #مانجارو و منتج عناية بالشعر “ Vita care “ #مغشوش يتم #تعبئتها_محليا #بخليط غير #صحي -… تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥