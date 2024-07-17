مركز طبرق الطبي يجري 23 عملية مختلفة خلال يومين

أجرى قسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي خلال يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري 23 عملية مختلفة لعدد من المرضى.

كما قام المركز وبالتعاون مع المنظمة الليبية الألمانية وبرعاية بلدية طبرق والمنظمة الليبية للتنمية وقسم الأطفال بالمركز طبرق، الكشف على أكثر من 50 طفلا يعانون من أمراض حساسية الصدر، وأمراض الصرع وإجراء تخطيط الدماغ وامتحان الحساسية للأطفال.

قام بالكشف الدكتور الزائر حسين القرقني، وطاقم طبي متخصص في الكشف عن حالات الأطفال من عمر شهر إلى عمر 14 سنة بالعيادة الخارجية بالمركز.

وأكد المركز أن هذه البادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في تقريب الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة من فئة الأطفال.