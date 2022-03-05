مركز مكافحة الأمراض يُناقش المشاريع المشتركة مع الصحة العالمية

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيد السائح، اجتماعاً بمقر المركز، في طرابلس، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا إليزبيت هوف، بحضور عدد من مديري المكاتب والإدارات الفنيه العاملة بالمركز.

ويأتي الاجتماع لتبادل وجهات النظر ومناقشة المشاريع المُشتركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في كل المؤسسات والمرافق المناطة بهذا العمل في كامل البلاد والعلو بالمرافق الصحية وإزاحة العوائق، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمركز مكافحة الأمراض على فيسبوك.

وتقدم الدكتور حيدر السائح، بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على كافة جهودهم المبذولة للرقي بالعمل الصحي.