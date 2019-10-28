مزاد فرنسي يبيع لوحة تعود لفنان إيطالي معروف بـ24 مليون يورو!

حيث كانت اللوحة «كرايست موكد»، التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة، قدرت بما يتراوح بين 4 و6 ملايين يورو فيما سبق.

من جهته قال رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا، دومينيك لو كوينت:

“عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعداً للمفاجآت، هذا أول عمل يعرض لتشيمابوي”.

هذا ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت أن متحفاً أجنبياً كان من بين المزايدين.

ويبلغ طول اللوحة 26 سنتيمتراً وعرضها 20 سنتيمتراً، وقد كانت معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمالي باريس.