 مسؤول أمريكي كبير يزور كوريا الجنوبية

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم إلى كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية، أن الوزير الأمريكي سيحضر جلسة قمة الديمقراطية، وهي تجمع متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التضامن والقيم المشتركة بين الدول الديمقراطية.

وبحسب الوكالة، سيجري الوزير بلينكن، محادثات مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول.

وقالت وزارة الخارجية في سيئول: من المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الديمقراطي وسبل تعزيز التحالف بين البلدين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

هذا وتأتي المحادثات المتوقعة بعد أسابيع فقط من اللقاء بين “بلينكن” و”جو” في واشنطن أثناء زيارة “جو” للولايات المتحدة الشهر الماضي، وكانت هذه أول محادثات شخصية بينهما منذ تولى “جو” منصبه في يناير، ومن المتوقع أيضا أن يقوم بلينكن بزيارة الرئيس يون سيوك-يول.

وتقود الولايات المتحدة “قمة الديمقراطية”، وتستضيف كوريا الجنوبية قمة هذا العام، وهي الجلسة الثالثة من نوعها، المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 20 مارس، ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي “جو بايدن” القمة عبر الإنترنت.

واستضافت الولايات المتحدة الجلسة الافتتاحية في عام 2021، وشاركت في استضافة الجلسة الثانية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.