مسؤول إسرائيلي: هدفنا إسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية ترامب

كشف مسؤول إسرائيلي، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن هدف إسرائيل هو إسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسؤول أن إيران تعمل على إعادة بناء مخزونها من الصواريخ المتطورة الذي استنزف خلال الحرب التي اندلعت في يونيو واستمرت 12 يومًا، مؤكداً أن إسرائيل تتابع هذه التحركات بدقة.

وبحسب مصدر أمني للقناة 13 الإسرائيلية، فإن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر عنفًا من سابقاتها، وأن إسرائيل تستعد لمعركة أطول وأكثر اتساعًا مما شهدته في يونيو الماضي.

وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، كشف أن طهران زادت بشكل كبير إنتاجها من الصواريخ، فيما يرى خبراء أن اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل أصبح “مسألة وقت لا أكثر”.

ونقلت الصحيفة عن علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن إيران تسعى لتطوير أنظمتها الباليستية بحيث تتمكن من إطلاق ألفي صاروخ دفعة واحدة لإغراق الدفاعات الإسرائيلية، بدلًا من إطلاق 500 صاروخ خلال 12 يومًا كما حدث سابقًا.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية خلال حرب يونيو ألحقت أضرارًا أقل مما كان متوقعًا في المنشآت النووية الإيرانية، وأن كلا البلدين يستعدان لاحتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة.

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران حاولت اغتيال سفراء إسرائيل في عدة دول

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إيران حاولت استهداف عدد من سفراء ودبلوماسيي إسرائيل حول العالم، بما في ذلك المكسيك.

جاء ذلك خلال افتتاح ساعر لسفارة إسرائيل الجديدة في عاصمة إستونيا، تالين، حيث أشار إلى أن هذه المحاولات لم تثنِ إسرائيل عن مواصلة توسيع علاقاتها الدولية.

وأوضح الوزير أن افتتاح سفارة إسرائيلية في تالين يعد الثالث هذا العام بعد افتتاح سفارات في زامبيا ومولدوفا، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل تعزيز حضورها الدبلوماسي عالميًا رغم التهديدات.