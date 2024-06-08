مسؤول إيراني: البحرين أرسلت طلبا لتطبيع علاقاتها معنا

قال نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، محمد جمشيدي، “إن البحرين أرسلت طلبا لتطبيع علاقتها مع إيران عبر روسيا”.

وبحسب وكالة “إرنا”، قال جمشيدي: إن “الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، كانت له نظرة عقلانية وثورية في السياسة الخارجية، وكان يؤمن أيضا بسياسة الجوار والتقارب، حيث أراد أن تصبح إيران القوة الحقيقية في المنطقة، وهو ما تم تنفيذه من خلال إنشاء بنية تحتية استراتيجية”.

وتابع المسؤول الإيراني: “محمد بن سلمان طلب من الرئيس الصيني “شي جين بينغ” إصلاح العلاقة بين السعودية وإيران، مثلما طلبت البحرين الآن عبر روسيا تطبيع العلاقة مع إيران”.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في 23 مايو الفائت، “دعم بلاده للتطبيع مع إيران”، مشيرا إلى “زوال المشاكل بين الجانبين”.

وقال ملك البحرين: “لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران”، فيما أكد الرئيس بوتين “تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة”.

وأضاف ملك البحرين في حديثه لبوتين: “نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك، نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم لهذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما ومن جانبي شخصيا”.

بدوره، أكد الرئيس بوتين، تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.