مسؤول بريطاني: إيران وراء احتجاجات التضامن مع غزة في بريطانيا

حذر كبير المسؤولين عن مقاومة التطرف التابع لوزارة الداخلية البريطانية، من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة، معتبرا أنها تسير من قبل شبكة “متطورة” تديرها إيران وحماس تعمل داخل بريطانيا.

وفي أول خطاب رئيسي له نقلته وسائل الإعلام، ادعى “روبن كوكس” رئيس لجنة مكافحة التطرف ان إيران إنترناشيونال، وهي قناة تلفزيونية معارضة، اضطرت إلى التوقف عن البث من مقرها البريطاني بعد أن حذرها جهاز السكوتلاند يارد من أنه لا يستطيع حماية الموظفين.

وبحسب كوكس فإن “الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة أججتها الشبكة الإيرانية وحماس، مضيفا أن آلاف المتظاهرين لم يظهروا من العدم.

وكان جهاز الإم أي البريطاني حذر العام الماضي، من أن طهران كانت وراء عشر مخططات قتل واختطاف، وفي فبراير من هذا العام، قالت شرطة لندن إن هذا العدد قد ارتفع إلى ١٥ مخططا.