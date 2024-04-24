مسؤول لبناني يدعو لتطبيق سياسة بريطانية ضد اللاجئين السوريين

طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، الحكومة اللبنانية أن تحذو حذو بريطانيا في سياستها بترحيل اللاجئين “غير الشرعيين”.

وقال جعجع عبر حسابه في “إكس”، اليوم الأربعاء، إن “بريطانيا دولة القانون والمؤسسات، دولة حقوق الإنسان والحرية والعدالة، أقر مجلس العموم قانوناً بترحيل كل مهاجر غير شرعي”.

وطالب جعجع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي بحذو حذو بريطانيا، وأن يعملا “على متابعة عمل الأجهزة الأمنية من أجل إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى سورية”.

وكان البرلمان البريطاني أقر الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة البريطانية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا شمال إفريقيا.

ويصل عدد السوريين في لبنان إلى مليونين شخص ما يشكل قرابة 30 بالمئة من عدد سكان لبنان.

وتصاعدت دعوات التحريض والعنف ضد السوريين في لبنان، خلال الأيام الماضية، وخاصة المتواجدين في مناطق جبيل وبرج حمود والأشرفية، بعد مقتل المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليماني، واعتقال شبكة من السوريين لوقوفهم وراء الحادثة.

وانتشرت، خلال الأيام الماضية، تسجيلات اعتداء وضرب لسوريين في لبنان، إلى جانب هدم خيم للنازحين السوريين في عدة مناطق.