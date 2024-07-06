توحيد المركزي والميزانية الموحدة.. محاور لقاء «عقيلة» بـ«الكبير» ونائبه

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل البرعصي، والفريق المرافق لهما.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد كانت أهم محاور اللقاء هي مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات.

وأعرب عقيلة عن امتنانه للدور الذي قام ويقوم به مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، مؤكدا على دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.