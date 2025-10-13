مستشار خامنئي: اليوم ثبت أن إيران كان ينبغي أن تمتلك قنبلة ذرية!

أدلى علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الأعلى في إيران، بتصريحات مثيرة للجدل أكد فيها على أهمية امتلاك إيران للسلاح النووي، معبراً عن أسفه لعدم السعي نحو تطوير قنبلة نووية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي مقابلة مع برنامج “قصة الحرب”، قال شمخاني: “لو كان بإمكاني العودة إلى سبعينيات القرن الماضي، لصنعتُ قنبلة ذرية بالتأكيد… اليوم ثبت أن إيران كان ينبغي أن تمتلك قنبلة ذرية”.

وأشار شمخاني إلى النجاحات الإيرانية في مجال توطين التكنولوجيا العسكرية، خاصة الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، مضيفاً: “اتخذنا سياسة صائبة منذ البداية، وركزنا على توطين الصواريخ… بدأنا متأخرين في مجال الدفاع، ولكن إن شاء الله سيتم تصحيح هذا الوضع أيضًا”.

ورداً على سؤال حول إمكانية إغلاق مضيق هرمز، قال شمخاني إن إيران لم تصل بعد إلى تلك المرحلة، مؤكداً أن لدى بلاده قدرات بحرية غير معروفة لدى العدو بعد، في رسالة واضحة للتأكيد على قوة إيران العسكرية والردع البحري.

تطرق شمخاني أيضاً إلى الهجوم الأمريكي على منشأة “فوردو” النووية، قائلاً: “عندما هاجمت الولايات المتحدة فوردو، كانت قد انتهت الحرب، لأن إسرائيل خسرت”.

تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي ومساعيها العسكرية المتقدمة.