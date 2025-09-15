«مستشفى الجلاء» يعلن إحصائية خدماته الطبية للنصف الأول من 2025

أظهرت إحصائية قسم الإحصاء والتوثيق الطبي بمستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء حجم الخدمات الطبية المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرارية العمل وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى.

وبحسب وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ووفقًا للإحصائية التي تغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، فقد استقبل قسم الاستقبال والإسعاف بالمستشفى 17,393 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي دخلت العناية المركزة 244 حالة.

كما شهدت الفترة نفسها 7,185 حالة ولادة وعمليات، بالإضافة إلى دخول 1,618 حالة إلى حضانة المواليد.

ويأتي هذا التقرير تأكيدًا على الجهود المستمرة التي يبذلها مستشفى الجلاء لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مجال الولادة وأمراض النساء، وتلبية احتياجات المرضى في المنطقة.