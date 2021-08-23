مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

اقتحم مستوطنون صهاينة، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة في الأجزاء الشرقية منه.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بقيادة الحاخام يهودا جليك pic.twitter.com/wzC2cSAxDI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 23, 2021

مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية pic.twitter.com/C2fc4ifqDk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 23, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.