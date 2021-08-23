انتخابات ليبيا

مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 17:04 نُشر: الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 17:04
دولي
مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف
وفا
مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية ومشبوهة

اقتحم مستوطنون صهاينة، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة في الأجزاء الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً