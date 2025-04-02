مسدسات الخرز تحصد عيون أطفال ليبيا

أعلنت الدكتورة رانيا الخوجة، مديرة مستشفى العيون في طرابلس، عن استقبال المستشفى لـ58 حالة لأطفال أصيبوا نتيجة اللعب بمسدسات الخرز.

وأوضحت الخوجة في تصريح لها طالعته “عين ليبيا” أن من بين هذه الحالات، 11 طفلاً تعرضوا لنزيف في حجرة العين، مؤكدةً على الخطورة البالغة لهذه الألعاب على عيون الأطفال وقدرتهم على الإبصار.

وفي سياق متصل، أفاد مركز سبها الطبي باستقبال 63 طفلاً مصاباً بالإصابة نفسها. وذكر المركز أن حالتين من بين المصابين استدعتَا تدخلاً جراحياً عاجلاً نظراً لخطورة الإصابة التي لحقت بهما.

وتأتي هذه الإحصائيات لتسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تشكلها مسدسات الخرز على سلامة عيون الأطفال، وتدعو إلى ضرورة توعية الأسر بمدى خطورة هذه الألعاب وضرورة اتخاذ إجراءات للحد من استخدامها لحماية بصر الأجيال القادمة.