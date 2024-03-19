مسلسل كويتي يثير غضب الشارع ووزارة الإعلام تعلّق!

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، بيانا بعد الجدل الذي أحدثه مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” منذ بدء عرضه على قناة “MBC”.

وعبرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان لها، عن رفضها لأي أعمال فنية تُسيء إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي.

وأوضحت الوزارة، أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء “دون أن تذكر اسم العمل”، إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين باحترام القوانين واللوائح والمواثيق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا.

ووفقا للبيان، فإن الوزارة شددت على أن الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت.

وأشادت الوزارة، بالدور الذي اتخذته جمعيات النفع العام، والتي استنكرت مثل هذه الأفعال، بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت، ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.

هذا وكان مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، أثار جدلا واسعا في الكويت منذ بدء عرضه، بسبب ما اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية، ورأى متابعون أن هنالك جرأة كبيرة في طرح هكذا قصص، فهي غير موجودة في مجتمعنا العربي، ومأخوذة عن قصص الأجانب، ولا تبت لواقعنا بصلة.