مسلمو العالم يشاركون في «يوم القدس».. مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني

تحت شعار “إنا على العهد يا قدس”، وبمشاركة شعبية واسعة، “انطلقت مسيرات يوم “القدس العالمي”، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات والمدن الإيرانية ومنها العاصمة طهران”.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، “أن المسيرات انطلقت في أنحاء المحافظات الإيرانية، وهي المسيرات التي تأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بمشاركة شعبية واسعة”.

وبحسب الوكالة، “يشارك المسلمون في جميع أنحاء العالم، بآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، في مسيرات دعما للشعب الفلسطيني، وأنه في بعض البلدان، تسعى شرائح مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون، إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بضرورة تحقيق حقوق هذا الشعب من خلال عقد ندوات تثقيفية وإقامة معارض فنية وتقديم التبرعات الخيرية”.

وأكدت الوكالة أن “تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس جاءت بمبادرة من مرشد الثورة الإيرانية علي الخميني كخطوة لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش الإسرائيلي”.

ولفتت إلى أنه تحت شعار “إنا على العهد يا قدس”، انطلقت مسيرات يوم “القدس العالمي”، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية، على أن يسير المشاركون في تلك المسيرات من المساجد والساحات الرئيسة في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت فيه أن جميع أحرار العالم مدعوون للمشاركة في تلك المسيرات”.

وحمّل البيان، “الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مسؤولية دعم إسرائيل، سياسيا وعسكريا وإعلاميا”، معتبرا “إياهم شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعا إلى محاسبتهم أمام العدالة الدولية”.