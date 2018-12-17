مشروبات الطاقة ترفع من خطر السكتات الدماغية بمعدل خمسة أضعاف!

وبحسب جمعية القلب البريطانية، فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب، مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف.

هذا وقال لترودي لوبانت المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية “عدم انتظام ضربات القلب” أن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفز ضربات القلب، مضيفاً:

“يمكن أن يتناول الشخص عدداً كبيراً من فناجين القهوة، إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جداً”.

من جهة طبية أرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب، مما يعطل الإيقاع الكهربائي.

وتمثل مشروبات الطاقة مصدر خوف لدى الأطباء في بريطانيا، التي تشهد نمواً كبيراً في مبيعات هذا النوع من المشروبات، والذي زاد من 463 مليون لتر في عام 2010 إلى 679 مليون لتر في عام 2017.