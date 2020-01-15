مشهد رومانسي.. غوريلا تلاعب رضيعاً في أحضان أمه

غوريلا تتأمل طفلاً [سيدتي]

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغوريلا تتأمل طفلاً رضيعاً في أحضان أمه، كانا قد حصلا على تذكرة مجانية لزيارة حديقة الحيوانات في النمسا.

وعندما بدأت كيما كوبلاند في إرضاع ابنها كاسبر، 15 شهراً، في حديقة حيوانات شوينبرون في فيينا، تفاجأت بالغوريلا تحدق بها وراء الزجاج، وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

ويظهر المقطع الغوريلا تراقب بفضول الأم التي ترضع ابنها، وجلست بجوارها لمدة استمرت 30 دقيقة، حيث أخذت الام تداعب طفلها وترفعه بيديها بينما كانت الغوريلا تشاهد الطفل وترنو اليه بشغف وكأنها تريد ان تحتضنه.