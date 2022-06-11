مشيدا ببيان تونس.. «باشاغا»: لايمكن مقارنة حكومتي مع عصبة خارجة عن القانون

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا إنّ حكومته هي نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات.

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر ذكر أنّه سوف يستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية، داعيا كل الليبين للتمسك بما يجمعهم وذلك للوصول لسلطه منتخبه عبر إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأوضح باشاغا أنّه لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الإبتزاز السياسي.

وأشاد باشاغا بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي ومدى حرض تونس على وحدة واستقرار ليبيا.