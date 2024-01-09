مصادر استخباراتية: طائرات أردنية تقصف مخابئ تجار مخدرات جنوب سوريا

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، أعلنت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا يوم الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف، بحسب المصادر مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات.

وقالت وكالة رويترز، إن الجيش الأردني كثف حملته على تجار المخدرات، بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص، الذين يُشتبه بأن لهم صلات بجماعات مسلحة موالية لإيران، وكانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.

ويكرر الأردن وحلفاؤه الغربيون اتهام حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى موالية لإيران تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا بالوقوف وراء زيادة التهريب.

المصادر الاستخبارية أكدت تقارير أوردها موقع السويداء 24 الإخباري السوري عن ثلاث ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان، بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.

وكان سلاح الجو الأردني استهدف يوم الخميس الماضي مواقع مماثلة في السويداء، حيث يشتبه المسؤولون في حدوث الكثير من عمليات التهريب عبر الحدود.

الناشط والباحث المدني ريان معروف قال لرويترز “يستهدف الأردنيون على ما يبدو المزارع التي يُشتبه بتخزين المخدرات فيها قبل تهريبها عبر الحدود، وكذلك منازل ومخابئ تجار المخدرات المعروفين”.

وبحسب موقع (السويداء 24) نقلا عن مصادر محلية هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم تاجر مخدرات محلي كبير.

وبحسب تصريحات مسؤولين أردنيين فإن المملكة حصلت على وعود بمساعدات عسكرية أمريكية لتحسين الوضع الأمني، كما قدمت الولايات المتحدة بالفعل نحو مليار دولار لإنشاء نقاط حدودية منذ بدء الصراع السوري في 2011.