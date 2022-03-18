مصادر مصرية تكشف مقترحات «وليامز» لإنهاء الأزمة

كشفت مصادر مصرية المقترحات المقدمة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، والتي أعادها السفير الامريكي ريتشارد نورلاند خلال لقاءاته في القاهرة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرية أنّ أحد المقترحات يتضمن اختيار شخصية قضائية يتم التوافق عليها من المجلس الأعلى للقضاء تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية قصيرة، يتم التجهيز خلالها لإجراء الانتخابات، كما تضمّن أحد المقترحات صيغة توافقية تتضمن حكومة تشاركية بين الدبيبة وباشاغا.

وقال أحد المصادر المطلعة على مشاورات نورلاند في القاهرة إنّه يمكن القول إنّ الوضع الراهن بوجود رئيسي حكومة في ليبيا، سيستمر نحو ثلاثة 3 على الأقل، في ظلّ تمسك كل طرف بموقفه، وانشغال القوى الكبرى بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح المصدر أنّ ما يدعم استمرار الوضع الراهن في ليبيا لعدة أشهر مقبلة، هو تنحية سيناريو الحل العسكري، كاشفاً أنّ اتصالات جرت على المستوى الاستخباري بين مصر وتركيا، بشأن الأوضاع في ليبيا، توصلت إلى توافق بشأن عدم السماح بأي اقتتال بين القوات العسكرية في المنطقة الغربية.

وفجّر المصدر وثيق الصلة بالملف الليبي مفاجأة متعلقة بأحد المعوقات التي باتت تواجه القاهرة في ليبيا، مشيرا إلى أنّ هذا العائق تمثل في الدعم الإماراتي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتابع المصدر المصري أنّ الإمارات مُصرة على معارضة المصالح المصرية، مستدركاً أنّ هناك تفهماً في مصر لهذا المسلك، خصوصاً في ضوء التقارب التركي الإماراتي والذي وصل حد التحالف في بعض الملفات.