مصدر لـ«عين ليبيا»: حالة تخبط بين صدام حفتر ومرتزقة «فاغنر» الروسية

كشف مصدر داخل دائرة صنع القرار بقوات حفتر مُقرب من صدام حفتر، عن حالة تخبط ووضع سيئ بين قادة قوات حفتر والوسيط الروسي الذي قام بجلب مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية.



وأوضح المصدر لـ«عين ليبيا» أن التعاقد الذي أبرم بين قوات حفتر ومرتزقة “فاغنر” ينص على أنه إذا حدث أي تدخل لطيران حربي أجنبي لدولة لديها طيران متطور جداً فإن المرتزقة ستنسحب، لأنهم يعلمون أن هذا الشيء ليس في صالحهم.

وأشار المصدر إلى أن قيادات الرجمة وضعهم الحالي كارثي، وخاصة صدام حفتر الذي وصف المصدر وضعه بـ”الذي لا يحسد عليه”.

ونوه المصدر بأن دخول الأتراك خلال مدة من 7 إلى 10 أيام سيقلب موازين المعركة بسبب ما يمتلكونه من أسلحة متطورة.

وأضاف المصدر أن المرتزقة الذي يقاتلون في صفوف قوات حفتر جاؤوا من أجل المال والاستفادة وليس من أجل أن يموتوا.

كما نوه بأن في حالة دخول الطيران الحربي التركي فإن خليفة حفتر سيكون في خبر كان وليس الرجمة فقط، مشيراً إلى أن كل قيادات قوات حفتر تفكر حالياً في الانسحاب والهروب كما فعل قيادات النظام السابق.

وأشاد المصدر بأن إلقاء القبض على الطيار التابع لحفتر عامر القجم أفاد كثيراً في الحصول على المعلومات الاستخباراتية المهمة ومنها الحصول على قوائم خلايا نائمة تابعة لحفتر في طرابلس كانت بصدد التحرك.