مصدر لـ«عين ليبيا»: قائمة «الإعمار» تتصدر قوائم الانتخابات لبلدية مصراتة

أفاد مصدر مطلع من مدينة مصراتة لـ”عين ليبيا”، بأن قائمة “الإعمار” برئاسة م، محمود السقوطري تتصدر قوائم الانتخابات لبلدية مصراتة، وذلك بالرغم من محاولات جماعة المال الفاسد، حسب وصف المصدر.

هذا وافتُتِحت مراكز الاقتراع ببلدية مصراتة أبوابها اليوم الخميس، أمام الناخبين لانتخاب مجلس بلدي جديد بمشاركة نحو 100 ألف ناخب.

ويتنافس على هذه الانتخابات التي تشمل مناطق أبوقرين والوشكة شرقا وحتى الدافنية غربا، 15 قائمة انتخابية، و6 مرشحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و7 نساء من فئة المرأة.

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#مصراتة_تنتخب🗳فتحت مراكز الاقتراع في البلدية أبوابها لاستقبال الناخبين عند الساعة التاسعة من صباح اليوم.#لأجلك_مصراتة_انتخب#صوتك_مش_ساهل_اعطيه_للي_يستاهل Gepostet von ‎اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة‎ am Donnerstag, 3. September 2020

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