«مصراتة الطبي» يستأنف اجراء عمليات القلب المفتوح للكبار

استأنف مركز مصراتة الطبي اجراء عمليات القلب المفتوح للكبار بواسطة فريق طبي متخصص زائر مع أطباء المركز تحت إشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وذكر المركز أنه تم الاستئناف بحجرات العمليات الرئيسية بالمبنى الرئيسي للمركز، حيث أجريت أولى العمليات لحالة من مدينة مصراتة، وهي لسيد ستيني تمت زراعة 3 شرايين رئيسية للقلب، ونجحت العملية بشكل كاملة، حيث يخضع الآن للمتابعة الطبية، وهو في طريقه نحو تمثاله للشفاء التام.

وتقام هذه العمليات بعد استكمال عمليات التشخيص والفحص التي تخضع لها الحالات في عيادات الكشف، ليتم تحديد موعد العملية في الوقت المناسب، ويتردد على على العيادة مختلف الحالات من داخل وخارج مدينة مصراتة.