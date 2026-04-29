مصراتة تحتضن تدريبات احترافية لطلبة «الكلية العسكرية»

تواصل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تنفيذ برامجها التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة الطلبة وتأهيلهم ميدانياً ضمن مسار إعداد كوادر عسكرية قادرة على أداء مهامها باحترافية عالية.

وفي هذا الإطار، يواصل طلبة كلية الدفاع الجوي تنفيذ تدريبات تخصصية في مهارات الدفاع عن النفس والاشتباكات القريبة في مدينة مصراتة، ضمن برنامج تدريبي متقدم يركز على تعزيز الجاهزية البدنية والقتالية.

ويأتي هذا البرنامج في سياق التعاون المشترك مع البعثة الإيطالية في مجالات التدريب العسكري، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والميدانية للطلبة وفق أحدث الأساليب المعتمدة.

وتُنفذ التدريبات بإشراف مباشر من نخبة من المدربين التابعين للبعثة الإيطالية، إلى جانب متابعة ضباط الكلية، بما يضمن تطبيق معايير تدريب متقدمة تعزز من مستوى الانضباط والاحترافية لدى الطلبة.

وقد أظهر المشاركون مستوى عالياً من الجدية والالتزام خلال مراحل التدريب، بما يعكس فاعلية البرامج المعتمدة داخل كلية الدفاع الجوي.

وتأتي هذه التدريبات ضمن خطط تطوير المؤسسة العسكرية الليبية لرفع كفاءة منتسبيها، وتعزيز قدراتهم في مجالات القتال القريب والتعامل الميداني، في إطار شراكات تدريبية دولية تهدف إلى تحديث المناهج العسكرية.