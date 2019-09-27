مصراتة «للحوار الوطني» يُوجه نداء ومطالبة عاجلة ومُلحة للنواب المنعقد في طرابلس

أصدر منتدى مصراتة للحوار الوطني، رسالة نداء ومطالبة عاجلة وملحة، إلى مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بشأن اتخاذ قرارات عاجلة.

وجاء في نص الرسالة تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها:

نحن منظمة الحوار الوطلي [منتدى مصراتة – ملتقى كل اللببيين] إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالدولة الليبية، نتايع بقلق شديد على المستويين الميداني والسياسي حالة العدوان على عاصمتنا طرابلس التي تدعمها دول إقليمة ودولية وما نتج عن هذا العدوان من ضحايا (قتلى وجرحى) بالآلاف من الليبيين، وتشريد للعائلات، ودمار للبنية التحتية، وبناء على المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية فإن:

منظمة الحوار الوطني توجه نداءا عاجلا وتطالب مجلس النواب في طرابلس بعقد جلسات طارئه يتخذ فيها إجراءات عاجلة تتمشى مع المرحلة الحساسة في تاريخ الوطن، ‏ ونحن نعتير أن أي تأخير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو خذلان للوطن ولثورة فبرابر المجيدة.