مصراتة «للحوار الوطني» يُوجه نداء ومطالبة عاجلة ومُلحة للنواب المنعقد في طرابلس

أصدر منتدى مصراتة للحوار الوطني، رسالة نداء ومطالبة عاجلة وملحة، إلى مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بشأن اتخاذ قرارات عاجلة.
وجاء في نص الرسالة تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها:
نحن منظمة الحوار الوطلي [منتدى مصراتة – ملتقى كل اللببيين] إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالدولة الليبية، نتايع بقلق شديد على المستويين الميداني والسياسي حالة العدوان على عاصمتنا طرابلس التي تدعمها دول إقليمة ودولية وما نتج عن هذا العدوان من ضحايا (قتلى وجرحى) بالآلاف من الليبيين، وتشريد للعائلات، ودمار للبنية التحتية، وبناء على المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية فإن:
منظمة الحوار الوطني توجه نداءا عاجلا وتطالب مجلس النواب في طرابلس بعقد جلسات طارئه يتخذ فيها إجراءات عاجلة تتمشى مع المرحلة الحساسة في تاريخ الوطن، ونحن نعتير أن أي تأخير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو خذلان للوطن ولثورة فبرابر المجيدة.
وأكدت الرسالة على عدة نقاط تمثلت في:
- إصدار بيان رسمي ومعلن برفع الشرعية عن المجتمعين في طبرق واعتبارهم مجموعة منشقة لا تمتلك النصاب.
- إعطاء مهلة لكافة الأعضاء المنشقين عن اجتماعات مجلس النواب في طرابلس للالتحاق وحضور الاجتماعات المعلنة وأن من يتغيب دون عذر شرعي معلن بعتير متخليا عن عضويته وسوف تسقط عضويته ويوقف مرتيه على أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات باتخاد الإجراءات القانونية الملصوص عليها في مثل هذه الحالات.
- التتسيق الفوري مع مجلس الدولة بتوفير الغطاء الشرعي للمجلس الرئاسي حسب ما ورد في الاتفاق السياسي ودعم المجلس الرناسي بقرارات حاسمة ترقى إلى مستوى التحدي والتهديد التي تمر يه البلاد.
- الأخذ بزمام الأمور وبلورة رؤية متكاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوع من دعم مبادرات الحوار ووضع الشروط الواضحة لمن يجوز لهم حضور مثل هذه الاجتماعات سواء من داخل ليبيا أو الدول الراعية مع رفص مشاركة مصر والإمارات في مثل هذه المؤتمرات الدولية.
كما تضمنت الرسالة ملاحظات تمثلت في:
- مراجعة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة فى مجلس الأمن الذي رفع فيه الشرعية صراحة عن المجتمعين في طبرق لعدم وجود النصاب واعتبار قراراته غير شرعية، ومراجعة كلمة رئيس المجلس الرناسي في اجتماع الجمعية العمومية بالأمم المنحدة ودعم ما ورد فيها من نقاط وترجمتها إلى برنامج عمل.
- إحالة مذكرات بشأن قرارات مجلس النواب بالخصوص إلى برلمانات الدول أو مجالسها التشريعية وفي مقدمتها دولة مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطنيا وألمانيا والولابات المتحدة وقطر وتركيا وجميع الدول الأخرى المهتمة بالشأن الليبي.
واختتم منتدى مصراتة للحوار الوطني رسالته بالقول:
نذكركم بأن كل ساعة تمر دون تحرككم الجاد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات والقرارات المعلنة ثمنه المزيد من الدماء والدمار، وستجدون أنفسكم مسؤولون عليه أمام الشعب اللببي والتاريخ.
منتدى مصراتة للحوار الوطني.. اي حوار وطني وأي ليبيين الذين تمثلونهم أو تريدون الحوار معهم ؟ مدينة كاملة مختطفة من الميلشيات وتتكلم عن الحوار.. الحوار الوحيد الذي يناسب عقولكم الخسيسة هو الذي يجري في جنوب طرابلس..
الحق يعلي ولا يعلي عليه 👍🙏
يالشعب الشرف والتاريخ في ليبيا اذهبوا ضموا اقحابكم من تونس – مصر – تركيا – دول النصارة واليهود .. وبعدين تعالوا تكلموا عن دولة المدينة والانتخابات .. نسوانكم يقحبوا في تونس مصر وتركيا واوروبا وداخل وخارج ليبيا ويتشدقون على علينا محاربة الارهابو واقامة الدولة والقبائل الشريفة والتاريخ والجهاد هم عبارة قوادة هم نسوانهم اللي مشمرات على سروايلهم كيف الكلاب .. وننصح الليبيين ومعهم العرب بأن يسموا بلدانهم جمهوريات العربية للعهر والدعارة مثلاً ” جمهورية التونسية للدعارة .. و الدولة الليبية للعاهرات .. و جمهورية العربية اليمنية للفاجرات .. والجمهورية العربية السورية للفانكات .. وجمهورية العربية القطرية لديوثين ودولة الامارات العربية… قراءة المزيد ..