مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان

قُتل 10 أشخاص على الأقل، الثلاثاء، في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان، بعد فترة وجيزة من إقلاعها. وفقا لفرانس برس.

وقال حاكم ولاية جونقلي، ديناي جوك شاغور، في بيان، صدر أمس الثلاثاء، وتلقته وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء: “تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس 2021 قرابة الساعة 17,05″، مشيراً إلى مقتل “10 أشخاص”.

ووفق ما ذكرتـ”الأناضول”، قال مدير مطار جوبا الدولي كور كوال إن طائرة الركاب التابعة لخطوط “ساوث سوبريم” الجوية تحطمت في منطقة بيري بولاية جونقلي.

وأفاد بأنّ الطائرة أقلعت حوالى الساعة 17.00 (19.00 توقيت غرينتش)، وسقطت بعد إقلاعها بفترة وجيزة، مشيراً إلى أن سبب الحادث لم يُعرف بعد.

ولم تُدلِ شركة “ساوث سوبريم” بعد بأي بيان بخصوص الحادث.