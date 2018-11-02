مصرف الأمان يرفع سقف السحب النقدي إلى 56 ألف دينار شهرياً

في إطار دعم الترتيبات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، أعلن مصرف الأمان الجمعة، عن رفع سقف السحب النقدي في عدد من أصناف تعاملاته المصرفية.

وأبدى مصرف الأمان، حرصه على المساهمة في إنجاح هذه الإصلاحات بما يصب في مصلحة المواطن ومن أجل الوصول بها إلى الأهداف المرجوة منها.

وجاء قرار رفع سقف السحب النقدي على النحو التالي: