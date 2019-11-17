مصرف الجمهورية يُحذر زبائنه من محاولات اختراق وسرقة بياناتهم

حذر مصرف الجمهورية زبائنه من محاولات اختراق وسرقة بياناتهم عبر رابط يحمل تطبيقا خاصا بالبطاقات الإلكترونية من خلال صفحة مزورة.

وقال المصرف في في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،إأن الصفحة الرسمية لمصرف الجمهورية لا تقوم بتقديم خدمات إلكترونية “أون لاين” كما أن عدد معجبيها قرابة 163 ألف معجب وليس معجبا واحدا كما جاء في الصفحة المزورة ولهذه وجب التنوية والتحذير من التعامل مع روابط يتم وضعها في التعليقات.