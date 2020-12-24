مصر.. انفجار خط غاز في سيناء ومحاولات للسيطرة على الحريق

شهدت مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء شرقي مصر، انفجاراً وقع بشكل مفاجئ في خط غاز مار بالمدينة، مساء اليوم الخميس.



ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر قبلية وشهود عيان قولهم، إن صوت انفجار هائل هز المكان، قبل تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير إلى الأعلى.

وأوضحت المصادر أنه لم يجرِ التعرف على سبب الانفجار، فيما لم يكن هناك وجود لأي قوات أمنية أو هندسية في المكان.

وبدأت طواقم الإطفاء بالوصول إلى المكان للسيطرة على الحريق.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير وقع في منطقة الكيلو 17 في نطاق مدينة العريش.

يُشار إلى أنه تكرر تفجير تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي خط الغاز في محافظة شمال سيناء، بهدف إيقاف ضخه إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك وقف إمدادات الطاقة إلى مصانع الجيش المصري في وسط سيناء.

وكانت آخر عملية تفجير لخط الغاز في 19 نوفمبر الماضي، وتبنى التنظيم الهجوم في بيان رسمي آنذاك.