مصر تتأهل إلى ربع نهائي «كأس أمم إفريقيا»

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة دور الـ16 التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير، يوم الإثنين.

افتتح مروان عطية التسجيل للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يعدل جودال دوسو النتيجة لبنين في الدقيقة 83.

وفي الأشواط الإضافية، سجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 97، وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 123، ليضمن تأهل الفريق المصري إلى دور الثمانية.

وسيواجه المنتخب المصري في ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقررة يوم الثلاثاء، في منافسة قوية على بطاقة نصف النهائي.

وعلى الصعيد الصحي، تعرض محمد حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وتم استبداله بـأحمد فتوح، بينما يعاني محمود تريزيجيه من تمزق في أربطة الكاحل، ويجري تأهيله للعودة في المباريات المقبلة.

وعقب اللقاء، أعرب محمد صلاح قائد المنتخب المصري عن سعادته بالفوز، مشيرًا إلى صعوبة المباراة وقوة المنافسة في البطولة، وقال: “كافحنا كثيرًا للتأهل، والمستويات متقاربة ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير. إنه شرف لي اللعب في هذا المستوى”.

