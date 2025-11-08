مصر تحتضن حفلاً عالمياً يجمع أمراء العالم

أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادات مكثفة في قصر عابدين التاريخي بالقاهرة لاستضافة حفل “ذا جراند بول” للمرة الأولى في مصر، بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يضع مصر على خريطة أبرز الاحتفالات الأرستقراطية الدولية.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن الحفل، الذي تنظمه مؤسسة Noble Monte-Carlo التابعة للأمير ألبرت الثاني من موناكو، يجمع بين الأناقة والفخامة والتاريخ العريق، وسيشهد مشاركة رفيعة المستوى من أمراء وأميرات ووجوه نبيلة حول العالم، ليعكس مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث.

ويأتي الحفل المصري لعام 2025 تحت عنوان “Royalty on the Nile” كأول استضافة عربية لهذا الحدث خارج الإمارات، بعد أن أقيم سابقًا في أماكن فاخرة مثل فندق Hôtel de Paris في موناكو، وبرج العرب في دبي، وفندق Cipriani في البندقية، بمشاركة أمراء وأميرات أوروبيين وفنانين عالميين ومشاهير هوليوود.

ويجمع “ذا جراند بول” بين الفخامة الملكية والأغراض الخيرية تحت شعار “Global Hope Giver Campaign”، الذي يدعم قضايا إنسانية تتعلق بالأطفال والنساء والفنون.

ويبدأ الحفل الرئيسي اليوم السبت داخل قصر عابدين التاريخي، الذي شُيّد عام 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل ويضم أكثر من 500 غرفة مزخرفة بالذهب والفنون الشرقية والأوروبية، ويعد مقراً رئاسياً ومتحفاً يحتوي على هدايا تاريخية وأسلحة نادرة. ويتبعه حفل ختامي في 9 نوفمبر داخل دار الأوبرا المصرية.