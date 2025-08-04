السيسي يدلي بصوته بالانتخابات..مصر تدعو إلى نظام أمني إقليمي يحمي مصالح الدول العربية

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر شرعت في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية ضمن معسكراتها، مؤكداً أن القاهرة لا تمانع صدور قرار من الأمم المتحدة لنشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان أمن الفلسطينيين وحمايتهم.

وجاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم الأحد خلال مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، حيث شدد عبد العاطي على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم، ورفضه أي حلول عسكرية للصراع، داعياً إلى إيجاد حل سياسي عادل قائم على أساس حل الدولتين.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه حملة تشويه هدفها صرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود تنسيق عربي واسع لوضع نظام أمني إقليمي يحمي مصالح الدول العربية ويعزز الأمن القومي.

وأكد أن الوضع الإنساني في غزة كارثي للغاية ويتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، مشيراً إلى أن معبر رفح الحدودي مفتوح على مدار 24 ساعة من الجانب المصري لاستقبال المساعدات، لكنه مغلق من الجانب الإسرائيلي، مما يعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح أن “70% من المساعدات التي دخلت غزة منذ 7 أكتوبر 2023 كانت مصرية المصدر”، مؤكداً استمرار القاهرة في تقديم الدعم الإنساني اللازم.

وفيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى هدنة، أكد الوزير أن غياب الإرادة السياسية لدى الاحتلال هو العائق الرئيس أمام وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً أن المخابرات المصرية تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق هذه الأهداف.

ورداً على الاحتجاجات التي شهدتها بعض السفارات المصرية في الخارج، اتهم بدر عبد العاطي الجهات المنظمة بأنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، وأن تحركاتهم تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

كما نفى وجود أي حالات خروج لقوارب هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016، موضحاً أن البلاد تلتزم بضبط حدودها ومكافحة عمليات التهريب.

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة في دعم استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن تقدر هذا الدور الحيوي في الشرق الأوسط..

مصر وتركيا تبحثان كارثة غزة ويؤكدان ضرورة وقف العدوان وسياسة التجويع الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، تطورات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسبل مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي استعرض الجهود التي تبذلها القاهرة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المساعي المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، مشدداً على أهمية مواصلة الضغط الدولي لزيادة عدد شاحنات الإغاثة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء سياسة التجويع، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

كما شددا على ضرورة ممارسة ضغوط سياسية فعالة على الطرفين المعنيين، بهدف التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، بما يضمن إنهاء المأساة الإنسانية الراهنة في القطاع.

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري بمشاركة 424 مرشحاً وإشراف قضائي شامل

بدأت في مصر، الاثنين، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تُعد الغرفة التشريعية الثانية إلى جانب مجلس النواب.

وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمحافظة مصر الجديدة بالقاهرة.

وتُجرى الانتخابات على مدى يومي الاثنين والثلاثاء لاختيار 200 عضو من أصل 300، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضواً بنظام التعيين. ويتنافس في النظام الفردي 424 مرشحاً على 100 مقعد، بينهم 183 مرشحاً مستقلاً و241 مرشحاً منتمين لأحزاب سياسية متنوعة.

وبحسب النظام الانتخابي، يُنتخب 100 مقعد آخر بنظام القوائم المغلقة، وقد تقدمت قائمة واحدة فقط وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي تضم تحالفاً من عدد من الأحزاب.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 8286 مقراً انتخابياً يشمل مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.