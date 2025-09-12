مصر تطلق أول نظام «ذكاء اصطناعي» بالشرق الأوسط للكشف المبكر عن السرطان

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن إطلاق أول منظومة متكاملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.، وجاء ذلك في مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد، بالتعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة بهية الرائدة في تقديم خدمات الكشف والعلاج لسرطان الثدي في مصر

وتتيح المنظومة الجديدة تحليل صور “الماموجرام” (أشعة الثدي) باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة، لتقديم تشخيص أولي دقيق يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات سريعة ومبكرة، ما يسهم في تحسين كفاءة الفحوصات الدورية، خفض تكاليف العلاج، وزيادة فرص الشفاء عبر الكشف المبكر.

وأشار المركز إلى أن دقة محرك الذكاء الاصطناعي المطور وصلت إلى نحو 90%، وقد بدأ التطبيق العملي للنظام منذ أغسطس الجاري في فرعي مؤسسة بهية بالهرم والشيخ زايد. كما تم دمج المنظومة بالكامل ضمن البنية التقنية للمؤسسة لضمان سلاسة التشغيل وتوافقها مع أنظمة العمل اليومية دون تعطيل سير الخدمات الطبية.

وتم تصميم آلية “تعلم مستمر” (Continuous Learning) للمنظومة، بحيث تُغذى ببيانات نتائج الفحوصات والتشخيصات النهائية للأطباء، ما يعزز دقة النظام وكفاءته تدريجيًا مع مرور الوقت.

وأكد المركز الإعلامي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن توجه الدولة لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القطاع الصحي، وبخاصة في مجال الرعاية الصحية للمرأة، التي اعتبرها “عماد المجتمع”. ويأتي ذلك ضمن جهود مصر لتعزيز منظومة الكشف المبكر عن الأمراض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء نظام صحي رقمي ذكي يواكب أحدث التطورات العالمية.

هذا المشروع يضع مصر في مقدمة الدول الإقليمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ويعكس التزام الدولة بتطوير الحلول التقنية لتحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المواطنين.