مصر تعبر أستراليا بركلات الترجيح.. الفراعنة يكتبون تاريخًا جديدًا في كأس العالم

حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عن طريق إمام عاشور، الذي استغل تنفيذًا ذكيًا لركلة حرة ليمنح “الفراعنة” أفضلية مبكرة ويضع المنتخب الأسترالي تحت الضغط.

بعد الهدف، حاول المنتخب الأسترالي العودة إلى المباراة، واستحوذ على الكرة في فترات عديدة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي مصري مميز وتألق الحارس مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الأسترالي ضغطه حتى تمكن من إدراك التعادل عبر هدف عكسي سجله المدافع محمد هاني بالخطأ في مرماه إثر كرة ثابتة، لتعود المباراة إلى نقطة البداية وتزداد إثارة.

وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، حيث سنحت فرص للفريقين، وكان المنتخب المصري قريبًا من خطف هدف الفوز في أكثر من مناسبة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو مصر هدوءًا كبيرًا، ونجحوا في تنفيذ ركلاتهم بثقة، بينما أهدر المنتخب الأسترالي ركلتين، قبل أن يسجل حسام عبد المجيد الركلة الأخيرة التي أعلنت تأهل مصر وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير.

ويُعد هذا الإنجاز تاريخيًا للكرة المصرية، إذ بلغ المنتخب الأدوار المتقدمة في كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1934، ليواصل مشواره المميز بعد تجاوزه دور المجموعات دون خسارة، ويؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت مونديال 2026.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب المصري موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، بينما ودعت أستراليا البطولة بعد أداء قوي لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار.